Passi avanti sulla rete unica. In Borsa exploit di Tim

di Patti Fabrizio Giuseppe Borse europee poco mosse, così come era accaduto nella notte sui mercati asiatici. La settimana ha visto finora prevalere i rialzi sui mercati azionari, soprattutto a causa delle notizie sulla lotta al Covid 19 arrivate lo scorso week end dagli Stati Uniti. Il Ftse Mib di Milano ieri dopo buona parte della seduta con il segno più aveva chiuso con un calo dello 0,41%. Oggi in apertura un leggero calo, recuperato dopo pochi minuti: +0,18%. Misti gli altri indici: Londra -0,3%, Francoforte +0,17%, Parigi -0,09%. A Piazza Affari in evidenza Tim: +2,86% dopo il -1,39% di ieri, perché sta entrando nel vivo il progetto della Rete Unica per la fibra. Partita ancora lunga. Ma ieri il governo ha dato il via libera all'ingresso del fondo statunitense Kkr: il fondo dovrebbe entrare nella nuova società FiberCop dove Tim metterà l'ultimo miglio della propria rete, e che è la società con cui potrebbe fondersi Open Fiber, società, questa, partecipata al 50% da Cdp e da Enel (-0,37%). In Asia lievi ribassi per i principali indici. Il calo maggiore per Shanghai, -1,3 per cento. Ieri a Wall Street nuovi record per gli indici S&P 500 e Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici. Una seduta contrassegnata dai dati positivi sulla vendita delle case e negativi sulla fiducia dei consumatori. Ora l'attenzione si sposta sul grande convegno annuale delle banche centrali di Jackson Hole, nel Wyoming, dove domani parlerà il governatore della Fed Jerome Powell.