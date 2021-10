Russia, ruba schede magnetiche e mangia gratis per 6 mesi in un hotel

Nella città di Tuapse, Russia europea meridionale, dopo un breve soggiorno come ospite in un hotel locale, è riuscita a rubare alcune schede magnetiche che davano il diritto d’accesso alla mensa con il servizio a buffet.Così dallo scorso aprile la donna si presentava alla mensa a colazione, pranzo e cena e non solo mangiava a sazietà, ma anche portava il cibo a casa, sfamando un figlio e i genitori.A un certo punto però il viso della donna è diventato così familiare al personale dell’hotel che gli addetti alla mensa hanno chiamato la polizia. La donna ha confessato, giustificando la sua condotta con problemi economici in famiglia.Alla donna è stato contestato il danno causato all’hotel di 750 euro, anche se, secondo i mass media locali, la donna potrebbe aver consumato il cibo per l’equivalente di 1.730 euro.