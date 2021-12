Le nuove norme Patente: da domani l'esame diventa mini, ma non più facile Prova più rapida e con meno quiz, novità solo per le A e B

Da domani cambia la prova teorica per l'esame della patente A e B: i quiz passano da 40 a 30, contestualmente il tempo a disposizione si riduce da 30 a 20 minuti. Scende anche il numero massimo di errori consentiti: non più 4 ma al massimo 3: con il quarto scatta la bocciatura. La nuova versione della prova è prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, dello scorso 27 ottobre 2021 - pubblicato nella G.U. del 9 Dicembre - cui ha fatto seguito la circolare della Direzione Generale della Motorizzazione che ne ha stabilito la data di entrata in vigore a partire da domani.Le novità riguardano tutte le patenti A e B - motocicli, moto e auto, conseguibili dai 16 anni in su - invariate le modalità di esecuzione della prova: resta informatizzata e verrà confermato il metodo casuale di estrazione delle proposizioni per la composizione della scheda, da sottoporre a chi fa l'esame.Nel 2020 424.752 cittadini hanno superato la prova di guida e ottenuto la patente B, pari all'87,8% di tutte le persone che hanno sostenuto i quiz. Nei test di teoria invece il dato degli idonei si ferma al 70,2%, con quindi poco meno di un terzo di chi prova l'esame che non riesce a superarlo (il 29,8%).Tra le regioni la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra nel Lazio (36,3%), seguito da Liguria (31,1%) e Campania (31%).