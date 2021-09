Patto Australia Usa per difesa, Johnson: "Amore per la Francia inestirpabile" Il primo ministro minimizza la frattura diplomatica tra Francia Usa e Australia dopo il nuovo patto per la sicurezza. Macron ha richiamato gli ambasciatori

"L'amore per la Francia è inestirpabile". Così il primo ministro britannico Boris Johnson, conversando con i cronisti durante un volo per New York, ha minimizzato la frattura diplomatica con la Francia a causa del nuovo patto di sicurezza con Australia e Stati Uniti, assicurando "l'immensa importanza" della relazione tra i due Paesi, secondo quanto riportato dall'agenzia PA.L'accordo sulla sicurezza e la relativa decisione dell'Australia di cancellare un accordo multimiliardario per i sottomarini francesi a favore delle navi americane a propulsione nucleare, ha suscitato indignazione a Parigi, con il presidente Emmanuel Macron che ha richiamato, con una mossa senza precedenti, gli ambasciatori francesi a Canberra e Washington. Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato nel fine settimana che la Gran Bretagna è stata una "terza ruota" nella vicenda e ha accusato Londra di "costante opportunismo". La Francia ha annullato un incontro fissato per questa settimana tra il ministro della Difesa Florence Parly e il suo omologo britannico Ben Wallace. Ma in aereo Johnson ha minimizzato le preoccupazioni della Francia. Ha chiarito che il patto "non è in alcun modo pensato per essere a somma zero, non è pensato per essere esclusivo". "E' qualcosa di cui nessuno deve preoccuparsi e in particolare non i nostri amici francesi", ha aggiunto.