Mercati Paura per la bolla immobiliare cinese. Giù le borse

di Sabrina Manfroi Seduta in deciso ribasso per le borse europee con l'eccezione di Londra che lascia sul terreno lo 0,79%. Milano -2,57%, Parigi -1,74%, Francoforte - 2,31%. Pesa il tonfo del colosso immobiliare cinese Evergrande, -10 per cento.Male anche Wall Street mentre si attendono indicazioni dalla prossima riunione della Fed prevista in settimana.A Piazza Affari le vendite colpiscono tutti i settori, ma in particolare le banche: Bper - 5,34%, Banco Bpm -5,10%, Unicredit -4,71% male anche Eni -4,8%. Spread poco mosso a 103 punti base, il rendimento decennale è allo 0,72%.