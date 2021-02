Vigevano Pavia, trovati resti umani nel Ticino: ipotesi camionista scomparso

Una foto Ansa tratta dal profilo Facebook di Filippo Incarbone

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato dei resti umani nel Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo la prima ricostruzione, potrebbero appartenere al camionista Filippo Incarbone, 49 anni, ucciso a inizio gennaio e gettato nel corso d'acqua. Sul caso indagano i carabinieri.I resti del corpo, spiegano gli investigatori, sono stati rinvenuti a 700 metri verso valle dopo cinque giorni di ricerche senza sosta nel Ticino. Per l'omicidio dell'autotrasportatore si trovano in carcere Micheal Mangano di 31 anni e Gianluca Iacullo di 44. I due, di Vigevano, sono accusati di omicidio e distruzione di cadavere, come riporta LaPresse.Da cinque giorni consecutivi i vigili del fuoco stavano scandagliando quel tratto del Ticino, tra le località Ramo delle Streghe e Buccella, dove i due fermati - scrive l'Ansa - hanno ammesso di aver gettato il corpo senza vita di Incarbone.