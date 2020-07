Caso camici, Pd: "Valutiamo sfiducia per far cadere Fontana"

Per il capogruppo del Pd in regione Lombardia, Fabio Pizzul, Fontana è "un presidente debole e a fine corsa" e le sue parole pronunciate in aula sono servite solo "a difendere se stesso senza dare risposte e garanzie ai lombardi". Sulla mozione di sfiducia annunciata dal M5s dopo il coinvolgimento di fontana nel caso camici, "dobbiamo valutare: l'obiettivo è quello di far cadere e mandare a casa questa giunta", ha chiarito Pizzul."Dobbiamo capire qual è lo strumento più efficace - ha concluso il capogruppo dem -: il rischio di una mozione immediata è che si ricompatti la maggioranza, piuttosto che far cadere fontana". Per depositare la mozione servono 16 firme, mentre il M5s ha solo 13 consiglieri in consiglio regionale.