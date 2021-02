Incubo trasporti Pendolari: l'odissea per spostarsi Nessun nuovo km di metropolitana. Forte differenza tra Nord e Sud. Linee obsolete e sovraffollamento. Il report di Legambiente "Pendolaria" fotografa le mille difficoltà quotidiane sui trasporti

L'Italia non viaggia in metro. Negli ultimi due anni neanche un nuovo km nelle linee delle città italiane. E rimangono forti differenze fra Nord e Sud. Questa la fotografia di Pendolaria 2021, rapporto di Legambiente pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione. Unica eccezione è Milano che continua ad avere una linea della metro efficiente. L’Italia viaggia sugli ultimi vagoni rispetto alla rete delle città europee."Le linee ferroviarie - sottolinea il report - hanno registrato nel 2020 una crescita dei passeggeri. In particolare, la Lombardia rispetto al 2018 ha avuto 820mila pendolari in più. Boom della Puglia con 150mila utenti in più che hanno scelto di utilizzare i treni regionali. Le infrastrutture sono l’altro nodo con la maggior parte delle linee ferroviarie regionali caratterizzate da un solo binario. Tanto per fare degli esempi: la Calabria ha 686 chilometri a binario unico sui 965 disponibili, la Basilicata ha soltanto 18 chilometri di binario doppioNella Capitale bollino nero per Roma Nord e Roma Lido. Nel 2020 sono stati oltre 5mila i treni soppressi, con punte di 100 corse saltate in un giorno su 190 totali tra quelle urbane e extraurbane. Mentre la Roma Lido ha perso dal 2014 il 45% dell'utenza. “Continua a essere chiara la differenza tra il servizio migliorato negli anni sulle otto ferrovie regionali e quello disastroso delle tre ferrovie romane che si trovano oggi a uno stato terribile a causa della pessima gestione Atac", scrive l’associazione. Il Lazio è la regione dei grandi numeri con 530mila pendolari al giorno: la ferrovia più frequentata d'Italia è la FL1 Fara Sabina-Fiumicino Aereoporto con 81.500 pendolari al giorno.