Biden verso la Casa Bianca

Ad una settimana dalla nomina formale a presidente degli Stati Uniti Joe Biden completa le nomine sul fronte sanitario. Lo rivela il sito Politico.com. L'epidemia da coronavirus sarà inevitabilmente la priorità che dovrà affrontare dopo l'insediamento il 23 gennaio prossimo. Come ministro della sanità Biden ha scelto Xavier Becerra, 62 anni, attorney general della California, a lungo deputato democratico. Se il candidato supererà l'esame del senato, Becerra diventerà il primo ispanico a guidare il dipartimento per la sanità Usa. Come procuratore generale della California, Becerra ha guidato l'offensiva legale di 20 stati contro lo smantellamento dell'obamacare.Una donna è stata invece la scelta di Biden per per guidare i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale preposta alla prevenzione delle malattie: si tratta di Rochelle Walensky, responsabile malattie infettive al Massachusetts General Hospital, che dovrà ricostruire una struttura cruciale che durante la pandemia è stata esautorata dal governo Trump.Per Biden c'è stato anche un passo avanti nella transizione. Da oggi il team del presidente eletto riceverà i briefing dell'intelligence militare. Fino a ieri Trump aveva impedito al transition team di incontrare funzionari delle agenzie di intelligence controllate dal Pentagono. Il Washington Post ha riportato che alla squadra di Biden erano stati negati colloqui con la National Security Agency, the Defense Intelligence Agency e altre agenzie del settore.Il procuratore generale William Barr sta considerando di dimettersi prima che scada il mandato di Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando tre fonti a conoscenza delle sue intenzioni. Non è chiaro, scrive il quotidiano, se la decisione dell'attorney general sia influenzata dal rifiuto del presidente di riconoscere la vittoria di Biden o dalla sua furia dopo che Barr ha escluso brogli di massa tali da cambiare l'esito del voto.Uno degli uomini maggiormente vicini a Trump è stato ricoverato in ospedale perché infettato dal coronavirus: si tratta del suo avvocato personale Rudy Giuliani, ed ex sindaco di New York. Secondo la Cnn Giuliani si trova al Georgetown University Medical Center della capitale. Giuliani è considerato una persona ad alto rischio per l'età (76 anni), l'abitudine del fumo e un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura. Nonostante queste circostanze, nelle ultime settimane aveva viaggiato molto per promuovere, seppure senza esito, l'offensiva legale contro il risultato delle elezioni, apparendo spesso senza mascherina.Donald Trump, oramai quasi ex presidente, anche se non si è mai ufficialmente arreso alla sconfitta, non intenderebbe presenziare alla cerimonia d'insediamento, a Washington, del presidente eletto, Joe Biden. Lo riporta Axios che cita alcune fonti secondo cui Trump potrebbe tenere un comizio pubblico in Florida, dai suoi sostenitori. Utilizzerebbe per l'ultima volta l'Air Force One e il Marine One per recarsi in Florida da dove, con il suo comizio, cercherebbe di strappare un po' di visibilità a Biden nel suo primo giorno alla Casa Bianca.