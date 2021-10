Raccomandazione dei medici Per la regina Elisabetta altre due settimane di riposo Lo rende noto Buckingham Palace

Si prolunga lo stop agli impegni pubblici per Elisabetta II. La regina, 95 anni, dovrà restare a riposo per almeno altre due settimane su raccomandazione dei suoi medici.Lo ha reso noto stasera Buckingham Palace, precisando che la sovrana, costretta a riguardarsi nel castello di Windsor già da una decina di giorni - durante i quali ha trascorso anche 24 ore in ospedale per imprecisati accertamenti - non potrà partecipare in questo periodo ad alcun impegno che comporti viaggi o spostamenti.Elisabetta ha già dovuto rinunciare alla prevista partecipazione, lunedì prossimo, alla conferenza internazionale sul clima COP26, in agenda a Glasgow