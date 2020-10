Cagliari Perseguitavano via chat una minorenne. Denunciati tre coetanei Le indagini della Polizia Postale di Cagliari sono iniziate un anno fa



Umiliazioni. Costretta a fare video, foto con scene di autolesionismo e di sesso.È quello che ha subito in chat una ragazza minorenne di Cagliari da parte di tre coetanei.I tre sono stati denunciati. A scoprire e interrompere questa catena violenta la Polizia Postale.Chi si comprata così sulla rete si chiamano “flamers”. All'interno dei gruppi social, inviano messaggi volutamente offensivi, denigratori e umilianti nei confronti di uno o più partecipanti alla chat di gruppo, scelti come bersaglio, con l'obiettivo di annientarli psicologicamente, facendo leva sulle loro fragilità, fino ad indurli ad atti di autolesionismo e intenzioni suicide.Come purtroppo accade in questi casi i “flamers” usano numeri inesistenti, nikname falsi e sanno muoversi tra le maglie invisibili della rete. Le perquisizioni sono scattate a Napoli, Reggio Calabria e Pescara. Sequestrati 5 cellulari e un notebook.Da una prima visone del materiale sequestrato la Polizia ha trovato video, foto pedopornografiche e di autolesionismo