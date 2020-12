3.500 sono bambine e adolescenti Perù. Oltre 5.000 donne scomparse nel 2020, una ogni due ore Da marzo a luglio durante il lockdown il Ministero delle donne ha registrato 11 mila casi di violenze, il 30% su minori

Identità rubate. Sono 5mila le donne scomparse in tutto il Perù durante il 2020. 5mila storie cancellate al ritmo di 15 al giorno. Una ogni 2 ore. Nomi, volti come se non fossero mai esistiti.La denuncia arriva dall'ufficio dell'Ombudsman, il difensore del popolo peruviano a Lima. In un rapporto che riguarda i primi undici mesi dell'anno, scrive oggi il quotidiano peruviano 'La Republica', l'organismo che si occupa dei diritti della cittadinanza ha precisato che,secondo i dati in possesso della polizia, si tratta di 5.016 donne di cui non si hanno più notizie. Di queste 1.506 sono adulte e 3.510 bambine e adolescenti.Identità rubate che finiscono per essere un numero freddo di una lista sempre più lunga: la media è di 15 persone scomparse al giorno, o di una ogni due ore. Le sparizioni sono legate alla violenza di genere esistente in Perù, al traffico di persone, drammi familiari, e anche all'assenza di un sistema unico di numeri che permetta di ritrovare le donne scomparsa in tempi rapidi.Da parte sua lo stesso ufficio dell'Ombudsman ha sottolineato che esiste una forte relazione fra le donne scomparse e le vittime di femminicidio. L'ultimo rapporto prova infatti cheoltre il 25% dei femminicidi in Perù riguarda donne scomparse.Violenze che si sono moltiplicate durante il blocco, le restrizioni per il Covid. Donne, bambini, bambine si sono ritrovate chiuse in casa costrette a vivere in condizioni economiche, sociali e fisiche difficili. Chiuse con chi usa le percosse per ribadire un falso ruolo dominate.Durante il lockdown, l’organizzazione dei diritti umani in Perù, ha segnalato la sparizione sopratutto di adolescenti fuggiti da una vita di violenza, rapiti o finiti nella tratta di essere umani.