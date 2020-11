Scontri con la polizia, in ospedale anche tre feriti Perù: proteste contro il nuovo presidente, uccisi due manifestanti. Si dimettono 13 ministri

Proteste a Lima, Perù (AP Photo/Rodrigo Abd)

Due manifestanti sono stati uccisi nel corso degli scontri con la polizia a Lima, scatenatisi durante una nuova giornata di proteste in piazza contro la destituzione dell'ex presidente Martìn Vizcarra e il governo di transizione di Manuel Merino. Si tratta di due studenti universitari di 22 e 25 anni. Uno dei due presentava ferite d'arma da fuoco al viso e al cuoio capelluto, come ha spiegato ai giornalisti Alberto Huerta, dell'ufficio del Difensore del popolo di Lima, ente che vigila sul rispetto dei diritti umani in Perù.La situazione di tensione ha avuto immediati riflessi a livello politico con le dimissioni a catena di 13 dei 18 ministri del governo formato dal presidente ad interim Manuel Merino soltanto tre giorni fa.