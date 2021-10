Ci sarebbero anche altri iscritti nel registro degli indagati Perugia, Verdini indagato dalla Procura nell'inchiesta su loggia Ungheria Violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete l'accusa che gli è stata contestata

Denis Verdini è indagato dalla Procura di Perugia nell'ambito dell'indagine sulla presunta loggia segreta Ungheria. Violazione della legge Anselmi l'accusa che gli è stata contestata come riporta oggi Il Fatto.Verdini sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati del capoluogo umbro. Secondo quanto risulta all'ANSA nell'indagine nata in seguito alle dichiarazioni dell'avvocato Piero Amara ci sarebbero anche altri iscritti nel registro degli indagati, sempre per la violazione della legge Anselmi. Su quante siano le iscrizioni echi riguardino la procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone mantiene un riserbo assoluto.L'indagine con la quale si sta riscontando la veridicità o meno delle dichiarazioni dell'avvocato Amara è infatti ancora in pieno svolgimento. Inizialmente a Perugia le iscrizioni nel registro degli indagati erano rimaste quelle originarie fatte dai pubblici ministeri di Milano per la violazione della 'legge Anselmi' sulle associazioni segrete che poi hanno inviato gli atti ai magistrati del capoluogo umbro.Questi hanno compiuto successivamente diversi atti e i pubblici ministeri avrebbero anche nuovamente sentito l'avvocato Amara, già in carcere per un'inchiesta dei pm di Potenza. Non è però chiaro se gli ultimi sviluppi siano legati alle ulteriori indagini svolte.