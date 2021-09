Mercati Petrolio in rialzo borse in calo

di Sabrina Manfroi Wall Street parte in ribasso. Il Dow Jones arretra dello 0,23% e il Nasdaq dell'1,33%. Il rialzo dei rendimenti dei Treasury indebolisce i listini e in particolare i titoli tecnologici. La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato che il Congresso ha poco meno di tre settimane per affrontare l'incombente tetto del debito ed evitare una calamita’ economica e un default quasi certo.In Europa indici in calo, Milano Londra Francoforte -1,10% Parigi -1,5%, Milano -0,92%, sopra la parità Londra. .Prosegue l'aumento del prezzo del petrolio, con il Brent che avanza sopra 80 dollari per la prima volta dal 2018.In evidenza a Piazza Affari i titoli petroliferi.