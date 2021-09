Petrolio super, supera i 75 dollari. Male le utilies, ipotesi tasse sul modello spagnolo

di Fabrizio Patti Borse europee deboli, in una giornata che è partita male con la diffusione di dati deludenti sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale in Cina ad agosto.In Europa scendono soprattutto le borse di Milano, -0,85%, e di Madrid, -1,09%.Tra i settori a Piazza Affari scendono soprattutto le utilities (-3,86% per l'indice di settore), ossia i fornitori di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. Questo perché a fronte dei preventivati rincari delle bollette c'è la possibilità che il governo intervenga. E gli investitori ipotizzano che si segua la via della Spagna, dove tra le altre è stato imposto un prelievo fiscale sugli extra-profitti dei gestori di centrali nucleari e idroelettriche. Società che stanno beneficiando grazie all'aumento dei prezzi elettrici provocato dal rincaro del gas. Sfiora il -5% Enel, che ha in Spagna una società del gruppo, Endesa.In tema di energia, sale ancora il prezzo il petrolio, che sfonda i 75 dollari al barile con il Brent del Mare del Nord (75,5, +2,68% rispetto a ieri).Alle 14.30 è però arrivata una buona notizia dagli Stati Uniti: è risultato migliore delle attese l'indice manifatturiero Empire State, a settembre a quota 34, invece dei 18 attesi e del precedente 18,3. In apertura, tuttavia, gli indici di Wall Street sono negativi: Dow Jones e Nasdaq entrambi -0,15%, S&P 500 -0,07 per cento.Tra gli altri titoli, male Moncler, -4,76%; oggi sono penalizzati tutti i titoli del lusso, come Tod's, Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli.