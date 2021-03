La lotta alla pandemia Pfizer conferma: Thermo Fisher Monza in produzione vaccino Il sito si occuperà dell'infialatura e del confezionamento

Pfizer Italia conferma che la società Thermo Fisher di Monza sosterrà la produzione e la fornitura globale di BNT 162b2, ovvero il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. "Siamo lieti di poter contare da oggi anche sulla collaborazione con Thermo Fisher. Il sito monzese si occuperà dell'infialatura e del confezionamento, a supporto della nostra catena di fornitura globale integrata" si legge in una nota dell'azienda statunitense."Pfizer e BioNTech - si legge ancora - continuano a impegnarsi per accrescere la capacità produttiva del vaccino anti - COVID-19 e superare l'obiettivo dei 2 miliardi di dosi entro il 2021, prevedendo l'espansione non solo della capacità di produzione dei nostri siti, ma anche l'aumento dei fornitori per i materiali chiave e delle opzioni di produzione a contratto nella nostra catena di fornitura".E conclude: "Il supporto di Thermo Fisher è un ulteriore tassello che premia i nostri sforzi per fornire il vaccino a più persone in tutto il mondo e il più rapidamente possibile".