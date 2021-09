La vicenda dei verbali dell'avvocato Amara Pg Cassazione non impugna il no al trasferimento del pm Storari Il magistrato non rischierà più di dover lasciare Milano e le sue funzioni

Non corre più il rischio di dover lasciare in via d'urgenza Milano e le sue funzioni di pm il sostituto procuratore del capoluogo lombardo Paolo Storari.La procura generale della Cassazione ha deciso di non impugnare l'ordinanza con la quale il 3 agosto scorso la Sezione disciplinare del Csm aveva respinto la sua richiesta di trasferire in via cautelare, prima della celebrazione del processo disciplinare, il magistrato milanese per la vicenda dei verbali dell'avvocato Piero Amara.Sarebbe stato "inutile e controproducente" impugnare l'ordinanza con la quale la Sezione disciplinare del Csm il 3 agosto scorso ha respinto la richiesta di trasferire in via cautelare il pm milanese Paolo Storari. Perché in quel provvedimento del Csm è contenuto un "giudizio di fatto", non ricorribile in Cassazione e che per questo avrebbe portato a una pronuncia di inammissibilità. E' questa la ragione per la quale la procura generale della Cassazione, guidata da Giovanni Salvi, ha valutato di non impugnare davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte l'ordinanza del Csm su Storari.