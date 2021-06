Mercati Piazza Affari cauta dopo la Fed. Tonfo per Curevac dopo i test sul vaccino

di Fabrizio PattiLe borse europee seguono il calo di ieri di Wall Street e della borsa di Tokyo di questa notte. In avvio -0,1% per l'indice Ftse Mib di Milano. Londra -0,4%, Francoforte -0,05%.Ieri sera c'è stata l'attesa riunione della Fed, la banca centrale statunitense. Confermati i tassi a zero e l'attuale politica di acquisti. Il governatore Jerome Powell ha definito transitoria l'accelerazione dell'inflazione registrata negli ultimi mesi (+5% il dato di maggio riferito alla variazione annuale) e previsto che tornerà poco sopra il 2% a partire dall'anno prossimo.Ma 13 dei 18 membri del comitato esecutivo della banca centrale (Fomc) hanno previsto che l'aumento dei tassi avverrà nel 2023 e non più nel 2024 come annunciato dalla Fed a marzo.Wall Street ieri ha reagito con un calo dei principali listini: Dow Jones -0,77%, Nasdaq -0,24%. Sono in discesa anche i future che anticipano l'apertura di oggi.Tra i titoli in evidenza, negli scambi pre-apertura sul Nasdaq di New York meno 45 per cento per la biotech tedesca Curevac: il vaccino anti-Covid a cui sta lavorando ha dato risultati modesti nei test.A Piazza Affari invece maggiori rialzi per cinque banche: la migliore Unicredit (+1,63%), seguita da Bper Banca, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Maggiori ribassi per Italgas (-1,4%) ed Enel (-1,5%).