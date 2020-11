Piazza Affari guida le borse europee. Attesa per il negoziato sul Recovery fund ​

di Fabrizio PattiInizio positivo per Piazza Affari: +0,66 per cento in questo momento, dopo il calo dello 0,4% di ieri. +20,7% il progresso da inizio mese.Nel resto d'Europa andamento simile: c'era stato un avvio in calo ma gli indici ora salgono, entro il mezzo punto percentuale.A Piazza Affari c'è una salita limitata ma corale, perché dei 40 titoli rappresentati nel paniere del Ftse Mib solo uno scende, Cnh Industrial, -0,38%.Tra gli altri titoli, in spolvero il settore bancario e finanziario: Banco Bpm +2,91%, Banca Mediolanum +1,70%,Unipol +1,6%, Mediobanca +1,38%.I mercati sembrano in una fase di attesa, dopo tre settimane crescita dovuta agli annunci sui vaccini anti-Covid. Le attese riguardano sia il piano di aiuti all'economia statunitense sia il Recovery Fund europeo, dopo il veto di Ungheria e Polonia.Nella notte in Asia -0,4% per l'indice Nikkei di Tokyo, +0,2% per l'Hang Seng di Hong Kong.Ieri praticamente invariato il Dow Jones di New York ma i futures sugli indici di Wall Street ora sono negativi dopo che il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha annunciato che non avrebbe esteso i programmi della banca centrale che utilizzando i fondi del Cares Act del Congresso. La Fed reso pubblica la propria contrarietà, con uno scontro istituzionale che non è frequente.Si muove poco, sotto l'ombrello della Bce, anche lo spread, a quota 118 (+1 punto base rispetto a ieri), nonostante l'avvio aveva segnato un incremento a quota 121.