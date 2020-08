Piazza Affari in calo, giù i bancari e il settore viaggi

di Fabrizio Patti La settimana dei mercati era cominciata a Milano con un rialzo di mezzo punto percentuale, ma in seguito l'indice Ftse Mib ha oscillato sopra e sotto la parità. A metà seduta segna -0,3%. Di poco sopra la parità, invece, gli indici di Londra e Francoforte.La scorsa settimana aveva visto un progresso del Ftse Mib del 2,62%, con un calo nelle ultime due sedute.A portare al ribasso Milano, in una giornata con pochi scambi, soprattutto il settore bancario, -1%, le utilities (-0,7%) e i titoli petroliferi, -0,5%. Penalizzato anche il settore viaggi e tempo libero: -2,6% per Autogrill, -3% per i Grandi Viaggi.Anche a livello europeo forti ribassi per il settore viaggi: l'indice Euro Stoxx Travel & Leisure è in calo del 2,3%.Il miglior titolo del Ftse Mib è la società di diagnostica Diasorin, +2,20%. Peggiore performance invece per Banco Bpm, -2,20%.Torna a salire l'oro: dopo il record del 7 agosto, la scorsa settimana era sceso del 4 e mezzo per cento. Oggi risalita dello 0,3%, a quota 1.950 dollari l'oncia.Oggi l'avvio delle contrattazioni in Asia, ha visto forti progressi a Hong Kong (+0,8%) e Shanghai (+2,3%), nonostante nel fine settimana siano stati rinviati i previsti colloqui tra Stati Uniti e Cina sulle dispute commerciali tra i due paesi. Ha pesato di più la decisione della banca centrale cinese di iniettare liquidità per l'equivalente di 86 miliardi di euro per supportare il sistema bancario.Giù invece Tokyo (-0,8%) dopo il dato sul Pil nel secondo trimestre peggiore delle attese: -7,8% rispetto al trimestre precedente.