Piazza Affari recupera dopo un avvio in calo sale il settore finanziario, giù Atlantia

di Fabrizio Patti Dopo un avvio in calo di quasi un punto percentuale l'indice Ftse Mib della borsa di Milano si è riportato sopra la parità, +0,25%. Ieri -0,83%, dall'inizio del mese il progresso rimane robusto, +16 per cento.A sostenere l'indice principale di Milano alcuni titoli, tra cui Poste Italiane (+1,8%), in salita da ieri dopo i conti trimestrali, e Pirelli (+1,97%), che rimbalza dopo il forte calo di ieri. Bene anche altri due titoli finanziari: Azimut (+2%), anche in questo caso dopo una buona trimestrale, e Bper Banca (+2,55%)Maggiori ribassi invece per Amplifon (-1,99%) e per Atlantia, -1,81%, società da mercoledì subisce il contraccolpo in borsa degli arresti dei 6 manager ed ex manager di Autostrade per l'Italia e la strada più in salita per la cessione di Autostrade a Cassa Depositi e prestiti e ai fondi Macquarie e Blackstone.La tendenza negativa è proseguita in serata negli Stati Uniti, su tutti e tre gli indici principali di New York, e nella notte sui mercati asiatici, con cali attorno all'1 per cento.Ieri sia la Bce che la Fed americana hanno messo in guardia sul fatto che, nonostante gli annunci sui vaccini, sono ancora molte le prove difficili da superare sul piano economico.E negli Stati Uniti è ancora stallo, anche dopo le elezioni, nelle trattative tra Democratici e Repubblicani, per il nuovo piano di stimoli all'economia.La Bce ha però rassicurato mercoledì con la presidente Christine Lagarde sul fatto che la banca centrale continuerà a supportare l'economia con il programma di acquisti anti-pandemia e i prestiti agevolati alle banche. Questo ha contribuito a far scendere lo spread ieri fino a 116 punti base, oggi è a 117, nonostante una discesa di 3 punti base del rendimento del Btp italiano, arrivato allo 0,64%.