Borse Piazza affari in lieve calo. Petrolio ancora giù, bene la manifattura cinese

di Fabrizio Patti L'accelerazione dei contagi e le nuove misure restrittive in Europa da una parte. Il nervosismo per le possibili contestazioni sul voto americano dall'altra. Sono fattori che influenzeranno la settimana dei mercati. Oggi in apertura la borsa di Milano aveva aperto con un lieve rialzo. Poi il segno è cambiato e il Ftse Mib scende dello 0,28%. Appena sopra la parità gli indici di Londra, Parigi e Francoforte.La scorsa settimana si era chiusa per Piazza Affari con un calo di quasi il 7%.Scende anche il petrolio, oggi del 3,1%, con il Brent del Mare del Nord a quota 36,7 dollari al barile. Martedì scorso il valore era di poco sopra i 41 dollari.Nella notte invece gli indici azionari asiatici sono stati prevalentemente in rialzo, perché la manifattura cinese a ottobre è salita più delle attese: l'indice Pmi della società Caixin-Markit, che misura ordini e aspettative delle imprese, a ottobre ha registrato un valore di 53,6, oltre le attese di 53. Un dato sopra quota 50 indica un'espansione economica.Bene in Cina soprattutto la borsa di Shenzhen e quella di Hong Kong, +1,3% per entrambe, piatta invece Shanghai. Ampiamente positiva anche la borsa di Tokyo (+1,39%), dove l'indice Pmi è risultato pari a 48,7, sotto quota 50 ma meglio delle attese e del dato di settembre.Negli Stati Uniti dopo un finale di settimana con il segno meno, soprattutto per i titoli tecnologici, i future anticipano un avvio in leggero rialzo.A Piazza Affari tra i titoli del Ftse Mib maggiori rialzi per Buzzi Unicem (+1,6%) e StMicroelectronics (+1,45%). Maggiori ribassi invece per Italgas (-2,4%) e Recordati (-2,8%).