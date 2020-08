Piazza affari rialza la testa, l'oro torna sopra i 2.000 dollari

di Fabrizio Patti Dopo un inizio in calo la borsa di Milano cambia verso. Il Ftse Mib segna +0,90%, migliore performance tra i principali indici europei. L'Eurostoxx 50 segna +0,59%.Nella giornata di oggi sono state superate alcune soglie simbolo: l'oro si è riportato oltre i 2.000 dollari l'oncia, vicino ai massimi storici toccati il 7 agosto. A influire su questa tendenza i timori per nuove ondate contagi da Covid-19 e per le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Influisce anche la debolezza del dollaro ma anche la liquidità abbondante, conseguenza degli interventi delle banche centrali.Sul fronte dei cambi l'euro ha continuato ad apprezzarsi sul dollaro, ora un euro vale più di 1,19 dollari (1,1909, +0,31% rispetto a ieri).E durante la mattina il rendimento del Btp decennale è sceso di poco sotto l'1%. Scende anche quello del Bund tedesco (-0,45%), con lo spread Btp/Bund stabile a 145 punti base.Tra i settori a Piazza Affari, bene soprattutto le utilities (+1,60%) e le banche (+1%).Progressi anche per i petroliferi (+0,9%) e gli industriali (+0,8%).I mercati americani continuano a scommettere su una ripresa dell'economia e ieri l'indice S&P 500 ha sfiorato il record storico che aveva toccato a febbraio, appena prima dello scoppio dell'epidemia di Covid in Occidente. E' salito anche il Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici, dove Tesla ha fatto un nuovo balzo, +7%, arrivando al massimo storico.La tecnologia è ancora al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, perché l'amministrazione Trump ha creato una lista nera di 38 società da cui si rifornisce Huawei e che non potranno acquistare prodotti dalle aziende statunitensi.Questa mossa sta facendo scendere le azioni delle aziende coinvolte, ma nel complesso la borsa di Shanghai è in salita. Sono invece in calo le altre borse dell'area, in particolare quella di Seul.