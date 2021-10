Mercati Piazza affari sale grazie alle utilities. Falck renewables vende il 60% al fondo IIF

Condividi

Milano

di Fabrizio PattiBorsa di Milano positiva dopo un avvio in lieve calo: ora +0,46% dopo il +0,25% di ieri. Nel resto d'Europa Londra -0,04%, Francoforte +0,15%, Parigi -0,12%. Il listino di Milano, come ieri, è ancora trainato dalle utilities, il cui indice di settore sale dell1,5 per cento.Dalla Germania sono arrivati questa mattina dati peggiori delle attese per quanto riguarda i prezzi alla produzione: +14,2% la variazione annua a settembre. Il dato precedente era +12%, gli analisti prevedevano un rialzo del 12,7%.In Asia nella notte variazioni limitate, ha fatto eccezione l'indice Hang Seng di Hong Kong, +1,08%, al quinto giorno consecutivo di rialzi.Anche l'indice S&P 500 di New York sale da 5 giorni, ieri dello 0,74%. A influire è il buon andamento dei conti trimestrali: l'82% di quelli fin qui presentati è risultato superiore alle attese degli analisti.Questa mattina riflettori sulla società Falck Renewables, quotata a Milano tra i titoli a media capitalizzazione: il fondo IIF ha annunciato l'acquisto del 60% della società, che sarà seguito da un'Opa. Un'operazione che servirà, spiega la nota del gruppo, per supportare l'ulteriore crescita nel settore delle energie rinnovabili. Il prezzo di offerta è di 8,81 euro ad azione, contro una chiusura ieri di 7,645 euro. Questa mattina il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo; nel pre-borsa saliva del 14%, allineandosi sostanzialmente al prezzo di acquisto.Tra gli altri titoli, maggiori rialzi per Azimut (+1,7%) ed Enel (+1,2%), maggiori ribassi per StMicroelectronics (-0,82%) e Moncler (-0,85%).