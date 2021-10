Piazza affari spinta dalle utilities. Il petrolio Brent tocca quota 85 dollari

di Fabrizio PattiQuasi invariati oggi i principali indici europei, dopo il calo di ieri. Vanno meglio però Milano, +0,36%, e soprattutto Madrid, +0,76%: a influire è il maggiore peso del settore delle utilities, cioè i fornitori di energia e altri servizi pubblici.Oggi vanno bene (+1,14% per l'indice di settore a Milano) dopo le nuove indiscrezioni del quotidiano Cinco Dias sulla volontà del governo spagnolo di rivedere il provvedimento che tassa gli extra profitti delle società che si avvantaggiano dei rincari dell'energia.Tra i titoli del Ftse Mib con maggiori rialzi ci sono Enel, del cui gruppo fa parte la spagnola Endesa (+1,55%), Banco Bpm e il petrolifero Saipem. Maggiori ribassi per Italgas (-1%) e Banca Mediolanum (-1,64%).In tema di energia il petrolio supera un'altra soglia, quella degli 85 dollari al barile con li Brent del mare del Nord. Il Wti americano sale anche di più e supera gli 82,5 dollari.Positivi anche i future che anticipano l'avvio di Wall Street. Ieri era andato particolarmente bene il settore tecnologico, molti rialzi hanno riguardato titoli che presenteranno i conti trimestrali questa settimana. Il settore tecnologico ha guidato i rialzi anche in Asia.Oggi ci sarà anche il debutto del primo ETF legato al Bitcoin quotato negli Stati Uniti: è uno strumento che replica l'andamento dei future sulla criptovaluta. Ed il primo autorizzato dalla Sec, l'autorità di controllo dei mercati americani. La criptovaluta supera i 62mila dollari, non distante dal massimo storico.