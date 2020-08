Piazza affari vira in negativo. Boom di vendite per Alibaba

di Fabrizio PattiLe borse europee tentano in apertura una ripresa dopo il calo di ieri, quando Piazza Affari era scesa dell'1,4%. Ma dopo un avvio con il segno più, il Ftse Mib di Milano ha virato in negativo: -0,2%. L'Euronext 50 segna -0,05%.Il bilancio settimanale per Milano è finora negativo dell'1,6%.A dare una mano i dati delle vendite al dettaglio nel Regno Unito, che a luglio sono stati migliori delle attese: +1,4% rispetto allo stesso mese di un anno prima. Alle 10 ci saranno i dati sulle aspettative delle aziende nell'Eurozona, con la diffusione degli indici Pmi.Anche un Asia nella notte segno più dopo la netta discesa di ieri degli indici azionari. Spicca il +1,34% della borsa di Seul. Anche in questo caso il bilancio della settimana rimane negativo (-4%) per l'incremento dei contagi nel Paese.Nell'area in evidenza il +34% dei ricavi del colosso dell'e-commerce Alibaba nel secondo trimestre. Il tech ieri ha corso anche negli Stati Uniti.Tutto il comparto tech è cresciuto durante la pandemia. Lo conferma il nuovo record storico toccato ieri dal Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici di Wall Street.A New York la contrattazione era iniziata al ribasso dopo i dati deludenti sul mercato del lavoro, seguiti alle preoccupazioni sul recupero dell'economia espresse dalla Fed, la banca centrale statunitense.Stabili, sugli altri fronti, oro, euro/dollaro e petrolio.Le notizie però oggi riguarderanno anche la stessa Borsa Italiana. Il London Stock Exchange, ossia la Borsa di Londra, che la possiede dal 2007, ha fissato per oggi le manifestazioni di interesse per la piattaforma Mts, che ha sede in Italia e dove si scambiano i titoli di Stato. Ma la vendita potrebbe riguardare l'intera borsa italiana.Tra i pretendenti, la francese Euronext, che potrebbe agire in tandem con la Cassa Depositi e Prestiti, e la tedesca Deutsche Borse. A metà settembre ci sarà il termine per le offerte.