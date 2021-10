A San Donato Milanese Piccolo aereo precipita su palazzina nel milanese, morti il pilota e i 7 passeggeri Tra i morti anche un bambino. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Linate e diretto in Sardegna. Al momento sono in corso le operazioni di verifica di eventuali altri coinvolti

"A seguito di ulteriori verifiche, le persone decedute a bordo del velivolo risultano otto (un pilota e 7 passeggeri)". Lo ha reso noto e confermato l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che inizialmente aveva comunicato il decesso di sei persone (il pilota e 5 passeggeri). Sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi. Al momento non risultano altre persone coinvolte nell'evento.A bordo il pilota, i copilota, cinque adulti e un bambino. Dalle prime informazioni il pilota del Piper era un cittadino tedesco e a bordo, tra i passeggeri, c'era anche una cittadina francese. L'Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) spiega che sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi.L'ultraleggero privato si è schiantato su una palazzina in ristrutturazione in via Marignano, vicino alla stazione della Metropolitana di San Donato. Il piccolo aereo leggero, alcune auto e la palazzina sono in fiamme.Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Linate e diretto in Sardegna. Al momento sono in corso le operazioni di verifica di eventuali altri coinvolti.L'incidente aereo è avvenuto all'incrocio tra via 8 ottobre 2001 e via Marignano, nella zona di San Donato. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, un'automedica, quattro ambulanze, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani."L'aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato". Così alcun testimoni che hanno visto il Piper precipitare sulla palazzina a San Donato Milanese.