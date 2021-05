Due bambini in codice rosso Piemonte, incidente alla funivia Stresa-Mottarone: cade cabina, almeno 9 vittime

Grave incidente sul Mottarone, nella zona di Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero almeno 9 le vittime. Tre i feriti.Due bambini, a quanto si apprende da fonti del 118, sono stati trasportati con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino.L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti.Il cedimento della fune si è verificato poco prima della stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili."La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra - la cabina è di colore bianco e rosso - quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa". Lo ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino parlando in diretta con Rainews 24 sulla caduta della funivia che collega Stresa con Mottarone.Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.Non è chiaro quanti passeggeri ci fossero a bordo, la capacità di trasporto è di 40 persone percabina.La funivia del Mottarone, è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L'impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi.La funivia era stata completamente revisionata e sottoposta a manutenzione straordinaria tra il 2014 e il 2016. L'impianto venne chiuso nel 2014 e riaperto il 13 agosto 2016.La Funivia venne inaugurata ed entrò in servizio il 1° agosto 1970. L'impianto bifune venne suddiviso in due tronconi: da Stresa all'Alpino di 2.351 metri e dall'Alpino al Mottarone di 3.020 metri.Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, segue da vicinoquanto avvenuto a Stresa dove è precipitata la cabina di una funivia 100 metri prima dell'ultimo pilone. Lo fa sapere il dicastero, precisando che appena appresa la notizia del tragico incidente, il ministro ha contattato immediatamente le autorità locali, il Prefetto e i Vigili del Fuoco.