Calcio Playoff serie B, la finale sarà Venezia-Cittadella I lagunari eliminano il Lecce, i granata a sorpresa liquidano il Monza. L'andata della finale si giocherà il 23 maggio, il ritorno giovedì 27

La tifoseria del Cittadella (foto di repertorio)

Sarà un derby veneto tra Venezia e Cittadella a decidere la terza promossa in serie A, con Empoli e Salernitana.Il Venezia è stata la prima a qualificarsi per la finale dei playoff di serie B. Dopo aver vinto 1-0 in casa nell'andata della semifinale, la formazione lagunare ha pareggiato 1-1 nel match di ritorno a Lecce: gol su rigore degli ospiti con Aramu al 48' del primo tempo, pari di Pettinari al 20' della ripresa. A 10' dalla fine Mancosu ha calciato alto un rigore, facendo svanire le speranze dei salentini.​Il Cittadella elimina a sorpresa il Monza. Al Brianteo, nell'altra semifinale di ritorno, il Monza di Berlusconi e Galliani si impone per 2-0 con le reti nella ripresa di Balotelli (58') e D'Alessandro (78') ma il successo ottenuto all'andata dai veneti per 3-0 regala la qualificazione al Cittadella. Va sottolineato che il Monza ha iniziato la stagione con la chiara ambizione alla promozione, forte di un monte ingaggi di circa 19 milioni, mentre il Cittadella supera di poco i tre milioni. E' la seconda finale playoff nelle ultime tre stagioni per la squadra della provincia di Padova.Il Venezia ha concluso la stagione regolare al quinto posto, con 59 punti; il Cittadella in sesta posizione, a 57.L'andata della finale, Cittadella-Venezia, si giocherà il 23 maggio, alle 21.15; il ritorno Venezia-Cittadella il 27 maggio, ore 21.30.Il Venezia manca dalla serie A dalla stagione 2001-2002, mentre per il Cittadella sarebbe una promozione storica, la prima dalla fondazione della società, avvenuta nel 1973.