Under 21 Doppio Pobega in Islanda (1-2) gli azzurrini vedono gli Europei La giovane Italia del ct Nicolato vince a Reykjavik con due reti del giocatore dello Spezia ed è ormai ad un passo dalla qualificazione alla fase finale. Domenica in Lussemburgo l'obiettivo potrebbe essere centrato

L’Under 21 fa il colpo in Islanda e compie un passo forse decisivo in chiave qualificazione europea: a Reykjavik finisce 1-2 per la squadra del ct Nicolato, in vetta da sola nel girone con 19 punti in 8 partite.Freddo, pioggia e vento in un primo tempo bloccato per mezz’ora, poi gli azzurrini mettono la freccia (35’): percussione e cross dalla sinistra di Sottil, la difesa di casa respinge corto, Pobega intercetta e con un potente mancino la spedisce quasi sotto l’incrocio. A ruota Italia vicinissima al raddoppio (40’): Sottil scappa ancora sulla fascia e mette al centro, Scamacca in scivolata manca di un soffio il tap-in vincente. Islandesi mai pericolosi.Cattive notizie al 63’, con i padroni di casa che pareggiano alla prima occasione del match: pessima uscita di Carnesecchi, sfera a Baldursson che conclude dal limite, in traiettoria c’è Willumsson la cui deviazione finisce nel sacco. Incassato l’1-1, gli azzurrini perdono convinzione e lucidità e la gara sembra scivolare via. Ma in zona Cesarini (88’) arriva il sussulto vincente grazie ancora a Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, che fa doppietta firmando con un rasoterra toccato da Hauksson il gol-partita. Per l’Italia tre punti pesantissimi e obiettivo ormai vicinissimo. Domenica altra trasferta, contro il più che abbordabile Lussemburgo.