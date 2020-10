Le dichiarazioni del segretario Usa dopo l'incontro con Parolin Pompeo in Vaticano: "Discussione costruttiva". Affondo a Cina: "Investimenti non sono per l'Italia" Mike Pompeo in un'intervista a Fox News, rilasciata a Roma, parla della sua visita in Vaticano e dell'accordo sulla Via della Seta tra Italia e Cina

Mike Pompeo lascia il Vaticano, il saluto del cardinale Joseph Murphy

Condividi

Con il Vaticano "abbiamo avuto una discussione costruttiva. Abbiamo obiettivi condivisi", ha dichiarato il segretario di Stato americano Mike Pompeo in un'intervista a Fox News rilasciata a Roma, dopo il mancato incontro in Vaticano con Papa Francesco rimpiazzato dal cardinale Pietro Parolin."Li abbiamo esortati a prendere una posizione più forte, a esprimere la loro testimonianza contro queste violazioni (dei diritti umani) che avvengono in Cina", riferisce Pompeo rispondendo sull'appello Usa alla Santa Sede a non rinnovare l'accordo con Pechino sulla nomina dei vescovi. "Con il presidente Donald Trump, gli Stati Uniti stanno lavorando sulla questione da tre anni e mezzo - ha rimarcato - e continuiamo a chiedere una vita migliore per il popolo cinese. Per noi è importante e per me è anche una questione personale come uomo di fede. Spero che insieme otterremo risultati migliori per le minoranze religiose in Cina"."È un uomo impegnato. L'abbiamo programmato un po' tardi. Non sempre incontra anche i ministri degli Esteri", ha risposto Pompeo sul il mancato incontro con Papa Francesco in occasione della sua visita in Vaticano. "Hanno chiarito che nel mio prossimo viaggio potremo farlo (l'incontro) e spero di tornare presto e di avere la possibilità di confrontarmi con lui. È stato un bell'incontro quello che abbiamo avuto esattamente un anno fa. E spero di avere di nuovo l'occasione di vederlo quanto prima"."È qualcosa di cui il popolo americano chiede ai suoi leader di parlare, ed è quello che stavo facendo. Stavo onorando il potere della Chiesa cattolica, la sua capacità di fare del bene morale in tutto il mondo. Ne sono profondamente convinto". Così il segretario di Stato Pompeo spiega la sua decisione di lanciare un appello pubblico alla Chiesa con un editoriale sulla rivista "First Things", perché non rinnovasse l'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. "Esortiamo" la Chiesa "a continuare a usare il suo potere persuasivo, la sua capacità di influenzare i cuori e le menti delle persone in tutto il mondo per migliorare la vita delle persone che si trovano in situazioni molto difficili, anche in Cina". L'amministrazione americana è stata "abbastanza coerente nel chiedere diritti migliori, libertà religiosa in tutto il mondo. Il presidente, il nostro primo presidente a varare un ordine esecutivo sulla libertà religiosa ne ha parlato in termini profondamente personali alle Nazioni Unite"."Quando la Cina si presenta e vuole investire nei vostri porti, quasi certamente non è per il bene del popolo italiano", il riferimento del segretario di Stato americano è all'accordo sulla Via della Seta stipulato tra Italia e Cina. "Possono arrivare con i soldi, può essere una bella sensazione, l'affare può essere una transazione importante in un dato momento, ma c'è un costo enorme, un prezzo enorme. L'assenza di libertà politica che seguirà alla maggior parte di questi accordi è reale e abbiamo esortato le nazioni - ha rimarcato lo statunitense - a essere riflessive mentre si impegnano, per essere sicuri che lo stiano facendo in un modo che vada effettivamente a beneficio della loro nazione". "Sia che si tratti di infrastrutture cinesi qui in Europa, infrastrutture di telecomunicazione, sia che si tratti di sistemi portuali, abbiamo visto i cinesi - ha avvertito - usare il loro volto commerciale, la loro impronta commerciale per rendere migliore e più sicura la loro gente ed estendere la loro influenza in questi paesi politicamente, e da una prospettiva di sicurezza che non è costruttiva"."Rimpatriare e perseguire i terroristi è il modo più efficace per impedire loro di tornare sul campo di battaglia", ha continuato Pompeo. Il suo elogio all'Italia riguarda l'arresto in Siria della foreign fighter Alice Brignoli, di 42 anni, rimpatriata con i suoi 4 figli, "che ora potranno avere la possibilità di una vita migliore". La donna era andata a in Siria con il marito e i figli a combattere con l'esercito del califfato."L'Italia ha dimostrato il suo costante impegno rimpatriando una cittadina italiana che è accusata di essere una sostenitrice dell'Isis in Siria e sarà sottoposta a processo", osserva il capo della diplomazia Usa. Washington "loda il governo italiano per l'importante esempio" incoraggiando "tutte le nazioni a rimpatriare e perseguire i loro cittadini che sono andati in Siria e in Iraq a sostenere l'Isis".