Buoni i numeri negli agriturismi 8 dicembre. Alberghi pieni a metà anche se a prezzi bassi. L’incertezza Covid sui viaggi È il settore del turismo ancora una volta a risentire dell’incertezza e delle misure di contenimento per la risalita dei contagi

Condividi

La cartina di tornasole è il ponte dell’Immacolata. Se da un lato l'incertezza pesa sulla ripartenza del turismo in generale, in occasione della festa dell'8 dicembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 4 milioni di pernottamenti. Un numero importante anche se molte stanze rimangono vuote: il tasso di occupazione delle camere disponibili è infatti del 62%, 14 punti in meno del 2018, ultimo Ponte pre-Covid (nel 2019 l'8 dicembre era domenica). Il quadro è del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti sulla base di un'indagine realizzata sui portali on-line di promo-commercializzazione turistica.Anche se le misure di per contenere la risalita dei contagi allontanano le ipotesi di nuove ulteriori restrizioni, la situazione del settore turistico rimane molto complicata anche se per ora molti non rinunciano al viaggio programmato. I risultati migliori sono emersi per alcune regioni del Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna) e del Centro Italia (Lazio e Toscana).Per le altre regioni mediamente i risultati si attestano su valori vicini al 60%, ad eccezione di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, che scendono sotto questa soglia. Il flusso maggiore di visitatori si registrerà nelle città/centri d'arte - che vedono occupate 7 camere su 10 - ma valori interessanti risulterebbero anche per le località dei laghi e della montagna."L'incertezza causata dal ritorno dell'emergenza Covid sta facendo sentire i suoi effetti anche sul mercato domestico- ha spiegato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti- Dopo aver bloccato o quasi gli arrivi di turisti stranieri, il timore della quarta ondata - e l'ombra di possibili restrizioni - iniziano a frenare anche la domanda da parte dei viaggiatori italiani. Un colpo alla ripresa del settore, che dopo la buona performance estiva ha visto un progressivo peggioramento delle prospettive”.Una frenata nel settore alberghiero che si fa più pensante viste anche le tariffe praticamente dimezzate come sottolinea dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Assohotel, l'associazione degli albergatori di Confesercenti. Una boccata d’ossigeno potrebbe arrivare dalle vacanze di Natale e Capodanno sulla neve. Le strutture stanno scaldando i motori per le buone prospettive natalizie. Un settore che sta mantenendo le prenotazioni anche il capodanno. Outsider le strutture al mare dove si stanno organizzando eventi.Per 2 milioni di italiani che avevano scelto mete fuori dai confini italiani vacanze in parte rovinate dalle restrizioni imposte dai paesi per il Covid. Niente Regno Unito per 300 mila italiani che chiede un test anti Covid negativo alla partenza a tutti i viaggiatori diretti nel paese, indipendentemente dalla nazionalità e dallo stato vaccinale, a partire alle 4 del mattino del 7 dicembre. Restrizioni negli Stati Uniti e in Giappone. Restrizioni secondo l'analisi Coldiretti/Ixè che sta facendo posticipare prenotazioni e programmi di fine anno degli italiani e che si rivolgono al mercato interno con viaggi di prossimità già dal ponte dell’Immacolata con ben 420mila italiani che hanno deciso di alloggiare in uno dei 24mila agriturismi presenti in Italia o di visitare mercatini con i prodotti locali degli agricoltori organizzati da campagna amica lungo la penisola. L'evoluzione dei contagi spinge a soluzioni last minute nelle tradizionali mete di fine anno, dalle grandi capitali europee alle destinazioni più lontane come Stati Unuti e Aia. Decisioni all'ultimo minuto - continua la Coldiretti – anche per i viaggi nel nostro paese con numerose incognite.