Alle 11:36 un minuto di silenzio Ponte Morandi: tre anni fa il crollo. A Genova la commemorazione delle vittime Il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, crollò da 45 metri d'altezza causando la morte di 43 persone, 11 feriti e oltre 600 sfollati. I ministri della Giustizia e delle Infrastrutture hanno deposto una corona d'alloro nella Radura. Posata la prima pietra del Memoriale. Cartabia: "Nessun rischio per il processo". Giovannini: "Dopo il dramma un cambiamento culturale"

Immagine di repertorio

Tre anni fa, alle 11.36 della vigilia di Ferragosto, il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto a tutti come ponte Morandi dal nome dell'ingegnere che lo progettò, crollò da 45 metri d'altezza nell'alveo, sulla strada e sulle strutture sottostanti causando la morte di 43 persone, 11 feriti. e oltre 600 sfollati.Con la celebrazione della Messa nella basilica di Certosa, celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca, sono cominciate le cerimonie del terzo anniversario del crollo di Ponte Morandi. In chiesa i ministri della Giustizia e delle Infrastrutture Marta Cartabia e Enrico Giovannini, con il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, familiari delle vittime, cittadini comuni. "È davvero importate che chi soffre non si senta mai solo. Non so quanto possa alleviare il dolore, ma è importante che tutti si sentano impegnati ad ascoltare, a dialogare, a non lasciare niente di intentato" ha ricordato l'arcivescovo Tasca, nell'omelia della messa. "Nella fatica, nella difficoltà, nell'oscuramento della vita, il Signore Gesù cerca una relazione, come risposta alle tante domande che ci sono- prosegue Tasca- quante domande ci sono nel cuore delle famiglie delle vittime. E le risposte possono arrivare dagli altri che si prendono cura di noi, cercano il dialogo, vogliono ascoltare".A Sampierdarena, Cornigliano e Certosa, le aree più colpite dal crollo, Genova ha ricordato quel tragico giorno. In molti hanno sfilato sotto il viadotto nel percorso pedonale intitolato alle vittime. I ministri della Giustizia e delle Infrastrutture hanno deposto una corona d'alloro nella Radura e assistito alla posa della prima pietra del Memoriale. Tre le corone deposte sotto il nuovo viadotto San Giorgio ai "43 angeli per sempre nei nostri cuori": una della presidenza della Repubblica, una del governo e una dei familiari delle vittime.Poi con un colpo di benna su un piccolo edificio da demolire sono cominciati i lavori propedeutici alla realizzazione del "Memoriale 14.08.2018" in ricordo delle 43 vittime progettato dall'architetto Stefano Boeri. È stato lui a presentare il progetto alle autorità: "Ormai un anno e mezzo fa abbiamo visitato questo spazio, sono stati i familiari delle vittime a volere che fosse realizzato qui, dove c'era la pila 9 (quella che cedendo ha innescato il crollo del viadotto, ndr) - ha detto - la forza delle macerie era già un invito a costruirlo qui". La struttura sarà ricavata, in parte, da un ex capannone che ospitava mezzi della municipalizzata per i rifiuti Amiu nella zona della pila 9 del vecchio Ponte Morandi e sotto uno degli impalcati del nuovo viadotto.A seguire la commemorazione delle vittime con gli interventi dell'arcivescovo, dell'imam, del sindaco, del governatore, dei ministri e di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo vittime del Morandi. Tutto nell'area sotto il nuovo ponte. Alle 11:36, momento del crollo del viadotto, è previsto un minuto di silenzio e contemporaneamente sulla passerella che da ieri sera porta il nome "14 agosto 2018, in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi", cittadini comuni e sfollati lanceranno nel torrente Polcevera 43 rose bianche, il lancio sarà accompagnato dai rintocchi di una campana tibetana, come avviene il 14 di ogni mese.Per la tragedia del ponte Morandi la procura di Genova ha rinviato a giudizio 59 persone, tra le quali gli ex vertici di Aspi e della ex controllata Spea incaricata delle manutenzioni,e le stesse società. Le accuse, a vario titolo, sono di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d'atti d'ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro."La Regione Liguria sta valutando con i suoi avvocati di costituirsi parte civile nel processo sul crollo del ponte Morandi, sicuramente tuteleremo gli interessi di Regione Liguria nel modo più efficace ed efficiente. Credo che la costituzione di parte civile sia uno di questi modi, ma non sono un avvocato". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della cerimonia per il terzo anniversario del crollo di ponte Morandi. "Quando sarà il momento Regione Liguria farà tutto ciò che serve per garantire supporto a un processo importante e soprattutto risarcimenti a un territorio che ha sofferto tanto", aggiunge Toti.In un'intervista al Secolo XIX la ministra della Giustizia ha assicurato che "il processo per il Ponte Morandi non corre alcun rischio" aggiungendo di aver ricevuto a proposito del dibattito sulla riforma del processo penale "legittime preoccupazioni dei familiari delle vittime". Perciò ha ribadito "che non c'è mai stato - ripeto, non c'è mai stato - alcun rischio per il processo sul crollo del Ponte. Non potrei essere qui, non potrei guardare negli occhi chi sta patendo un così profondo dolore se non potessi confutare con certezza le voci che sono state motivo di preoccupazione". E ancora: I familiari delle 43 vittime, Genova e tutta l'Italia hanno bisogno di una parola di giustizia sul crollo del ponte. E noi abbiamo il dovere di garantirlo". E conclude: "Fare giustizia significa anche assicurare l'accertamento dei fatti e delle responsabilità in un tempo ragionevole. Questo deve valere per ogni processo, a cominciare da quello per il crollo del ponte"."Il dramma del ponte di Genova ha determinato un cambiamento culturale a favore della sicurezza che ora va rafforzato grazie alle risorse disponibili". Lo dice in una intervista a La Stampa, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. "In questi sei mesi di governo- spiega - abbiamo rafforzato le linee guida per l'analisi della sicurezza di ponti e gallerie, gli obblighi per i gestori di fare indagini regolari e periodiche, redigendo un "registro"delle opere e dei piani di manutenzione. Abbiamo rilanciato e avviato la piena operatività Ansfisa, l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture, che ha iniziato le ispezioni, e rafforzato i controlli eseguiti dagli ispettori del ministero".E annuncia l'istituzione di una commissione che analizzerà la situazione di tutta la rete. "La nostra rete denuncia tutti i suoi limiti, visto che è stata in gran parte costruita 50, 60 anni fa - precisa -. Per individuare il modo migliore per affrontare le diverse dimensioni del problema (che si potrebbe facilmente definire come "storico") ho istituito una commissione di esperti che entro l'anno presenterà le sue valutazioni. In ogni caso, mettere in sicurezza la rete richiede investimenti ingenti per molti anni" e aggiunge "il messaggio che il governo sta inviando a chiunque gestisca infrastrutture è che si deve alzare il livello di attenzione sulla sicurezza e fare gli investimenti concordati"."L'Italia riparta dal Modello Genova e dalla forza dei genovesi. La velocità nella ricostruzione del Ponte Morandi è un miracolo italiano e un messaggio di speranza. Oggi più che mai sono vicina nel ricordo delle vittime alle famiglie e alle loro battaglie di legalità e giustizia". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel terzo anniversario del crollo del ponte."Ancora oggi resta molto difficile poter descrivere il sentimento di incredulità e di disperazione di fronte alle immagini del crollo del Ponte Morandi, una tragedia che poteva, e doveva, essere evitata. Ai familiari delle vittime va la nostra vicinanza, come a tutta la città di Genova." Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. "Il nuovo 'Viadotto Genova San Giorgio' rappresenta di certo il simbolo della rinascita di una città duramente colpita nel profondo, ma deve poter essere anche -aggiunge Fico- il segno di una svolta decisiva per tutto il Paese nella gestione di un sistema infrastrutturale fragile e carente, bisognoso di interventi radicali, indispensabili per garantire innanzitutto la sicurezza della collettività."