Grandi opere Ponte sullo stretto di Messina, il ministro Elena Bonetti: "E' un'opera che serve" L'esponente di Italia Viva torna sul tema della travagliata infrastruttura con un post su Facebook. "Piano shock per ripartire e far correre il futuro"

Un mese fa in un question time al Senato la ministra delle infrastrutture De Micheli aveva detto che era necessario un approfondimento. Ora il Ponte sullo stretto di Messina torna nel dibattito pubblico ad opera di un altro ministro, il titolare di pari opportunità e famiglia Elena Bonetti.Per l'esponente di Italia Viva di Matteo Renzi quell'opera è utile e necessaria. E lo scrive in un post su Facebook al termine di una trasferta proprio in Sicilia."Tanto grata alle siciliane e ai siciliani per la bellissima accoglienza di questi giorni. Ora verso la Calabria, nella traversata dello Stretto. Il ponte e' un'opera che serve", scrive la Bonetti."Dobbiamo investire nelle infrastrutture, nella potenzialita' straordinaria e nella bellezza di questa terra. Il Sud lo merita, merita tutto il nostro impegno e le energie necessarie, un Piano Shock per ripartire e far correre il futuro", argomenta il ministro