Torino Porta Nuova: incendio in centro, in piazza Carlo Felice, fiamme su palazzo Evacuati il palazzo e i negozi. I vigili urbani hanno provveduto a chiudere al transito la zona, con ripercussioni sul traffico nel centro città

Dalle 10:55 #vigilidelfuoco impegnati a #Torino in piazza Carlo Felice, difronte alla stazione Porta Nuova, per l'#incendio della copertura di un edificio in ristrutturazione: sul posto cinque squadre, intervento in atto [#3settembre 11:20] pic.twitter.com/zPQnenk5mh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 3, 2021

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nel centro di Torino tra via Lagrange e piazza Carlo Felice. Le fiamme - secondo da quanto si apprende - si sono sviluppate nelle mansarde di un palazzo. Le cause sono ancora da accertare,Nell'edificio, restaurato da pochi anni, erano in corso lavori al tetto. Una donna ha accusato un malore dopo aver visto andare in fiamme il palazzo in cui vive, nel cuore della città. I residenti sono stati tutti evacuati. Alcuni di loro, in lacrime, osservano le operazioni dei vigili del fuoco da piazza Lagrange.Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città.Non ci sarebbero al momento feriti