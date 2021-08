Powell sostiene gli indici sul finale

Condividi

di Sabrina Manfroi Aumento dell'inflazione temporaneo, economia sulla giusta strada, paura per varianti covid. Sulla base di questi ingredienti Jerome Powell, governatore della Fed, annuncia l'intenzione di voler avviare il ritiro degli stimoli monetari entro la fine dell'anno, senza che questo però porti a un aumento automatico dei tassi di interesse.Parole che spronano leggermente gli indici dopo un'attesa durata diverse sedute, portando le principali borse al rialzo. In Europa, Milano ha guadagnato lo 0,56%, Parigi lo 0,24%, Francoforte +0,37% Londra +0,32%.Viaggia in rialzo anche Wall Street. Petrolio sempre sopra i 71 dollari al barile. A Piazza Affari brillanti Diasorin +1,99% e Stm +2,14%. Spread a 104 punti base, il rendimento decennale scende lievemente, allo 0,64%.