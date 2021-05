Morti bianche Prato.Orlando:"Lo Stato non può risparmiare sulla sicurezza del lavoro" Tavolo tecnico sulla sicurezza dopo la morte per incidente sul lavoro della giovane Luana D'Orazio

di Tiziana Di Giovannandrea Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Prato per un vertice in Prefettura con le Istituzioni locali sulla sicurezza sul lavoro, ha dichiarato: "Non basta il cordoglio, non basta la vicinanza, non basta neanche l'indignazione che quando avvengono cose come questa, cresce in modo forte. Occorre fare. Oggi ci siamo confrontati con tutti gli organi deputati al controllo per capire quali sono gli interventi che possono ulteriormente rafforzare gli strumenti di prevenzione e di contrasto al rischio. Si può agire su più livelli".Il ministro Orlando ha poi spiegato che: "Il primo livello è sicuramente il rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti che operano nel campo della sicurezza, il secondo è lavorare sulla formazione e sulla prevenzione. La formazione che deve vedere anche un percorso della formazione professionale ed una maggiore attenzione sui temi della sicurezza. Il terzo livello, non marginale, è quello degli organici. Lo Stato non può risparmiare sulla sicurezza. Il quarto è lavorare sull'aspetto reputazionale: i grandi marchi che acquistano devono essere valutati anche su come producono. Lo stiamo facendo sull'ambito ambientale, credo che sarebbe giusto farlo anche sul fronte della sicurezza. Se facciamo dei passi avanti su questi fronti vicende tragiche come quella di Luana potranno diminuire".Al centro dell'incontro in Prefettura, convocato dallo stesso Ministro Andrea Orlando, il miglioramento delle tutele lavorative nel distretto pratese che conta 30.000 imprese e il forte potenziamento dei controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro.La visita del titolare del Ministero del Lavoro è arrivata a distanza di poche ore dalla manifestazione dei sindacati in piazza delle Carceri in ricordo di Luana D'Orazio, la giovane lavoratrice 22enne vittima di un infortunio mortale: è stata stritolata dal macchinario tessile dell'azienda di Oste di Montemurlo dove lavorava.Al vertice in Prefettura presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani con gli assessori regionali alla salute e al lavoro, Simone Bezzini e Alessandra Nardini, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni e il primo cittadino di Montemurlo, Simone Calamai."Sarà una riunione tecnica molto importante - ha spiegato Giani prima dell'inizio dell'incontro - si discuterà di un complesso di misure per aumentare la sicurezza: più controlli nelle fabbriche, formazione e interventi sulla sicurezza. La voce dei lavoratori sarà ascoltata".