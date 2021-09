Milano Youth4Climate. Draghi incontra Thunberg, Nakate e Comparelli. Le attiviste: aspettiamo il G20

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli, in occasione della sua partecipazione all'evento "Youth4 Climate: Driving Ambition".Il colloquio si è incentrato - riferiscono da palazzo Chigi - sull'impegno dell'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle emissioni inquinanti, sul piano nazionale, europeo ed internazionale, alla luce della Presidenza del G20 e della partnership con il Regno Unito per la Cop26. L'incontro in Prefettura a Milano, tra il premier Mario Draghi e l'attivista per l'ambiente Greta Thunberg, "è andato benissimo", ha detto il presidente del Consiglio. "Vorrei ringraziare i giovani per le loro proposte, ragionevoli e centrate", perché "tutti insieme hanno scritto un programma di azione per i nostri governi". Però "fatemi dire una cosa sui nostri 'bla bla bla'. A volte il 'bla bla bla' è solo un modo per nascondere la nostra incapacità di compiere azioni, ma quando si fanno trasformazioni così grandi è necessario convincere le persone, convincerle che numeri come +1.5 gradi non sono qualcosa di creato ad arte ma numeri della scienza, e le persone di questo vanno convinte".Mario Draghi, presidente del Consiglio, lo ha detto ai giovani della Youth4climate a Milano riferendosi alle critiche di Greta Thunberg e plaudendo alle proposte giunte dai tavoli di lavoro. "La mia sensazione, però, è che i leader siano tutti convinti della necessità di agire e di agire presto", sottolinea Draghi."Draghi sa quello che diciamo ma bisogna fare. Vedremo al G20". E' quanto ha detto una delle portavoci del movimento Fridays for Future Italia, Martina Comparelli, con al proprio fianco le attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate dopo il colloquio durato circa 20 minuti con il presidente del Consiglio Mario. Le tre giovani hanno indetto una conferenza stampa alle 11 nel parco di City Life a pochi metri dal MiCo dove stamattina si è aperta la conferenza Pre Cop-26. E proprio Vanessa Nakate ha aggiunto: vedremo cosa esce dal G20 soprattutto per il clima.