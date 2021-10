Milano Clima, Timmermans: "Arrivare a Cop26 con un piano". Kerry: "Tutti Paesi G20 devono fare di più"

I cambiamenti climatici rappresentano "la più grande minaccia per l'umanità" e occorre quindi "cambiare radicalmente e velocemente": lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, intervenendo a Milano alla Pre-Cop26 di Glasgow.."Bisogna mitigare l'aumento delle temperature", ha detto Timmermans invitando tutti i Paesi a "presentare il proprio piano" per tagliare le emissioni di anidride carbonica alla Cop-26 di Glasgow."Non ci devono essere dubbi che stiamo lottando per la sopravvivenza della specie umana", ha aggiunto. "Ogni governo ha la responsabilità di fare qualcosa, di non tenere le persone nella loro comfort zone.Nella lotta al cambiamento climatico "gli Stati Uniti sono tornati, sono di nuovo con noi, ma il nostro dovere in vista della Cop26 a Glasgow è convincere altri Paesi" a rispettare i target per contenere il riscaldamento globale, ha detto a Milano Timmermans, parlando alla stampa."Non c'è più futuro per l'industria delle centrali a carbone. Bisogna solo chiedersi quanto ci vorrà. Voi volete una data ma io non posso darvela. Ma sarei molto stupito se ci sarà ancora un numero sostanziale di imprese di estrazione del carbone oltre il 2040", ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, in conferenza stampa a Milano. "La transizione dal carbone è iniziata, è un processo che andrà avanti da solo nel mondo", ha ribadito."La Pre-Cop di Milano è stata molto utile, perché dobbiamo dimostrare che siamo tutti impegnati a rispettare gli accordi di Parigi". Lo ha detto l'inviato Usa per la lotta al cambiamento climatico John Kerry spiegando che "scendere ben sotto a un aumento di temperatura di 2 gradi non significa ridurla di 1,9 o 1,7 gradi ma almeno di 1,5 gradi"."È un obiettivo che possiamo raggiungere - prosegue - ce lo chiede la scienza" . Sul clima" stiamo lavorando con la controparte cinese, parliamo frequentemente, abbiamo relazioni positive. La mia speranza è che possiamo trovare un qualche accordo con la Cina. Ma io penso che tutti i Paesi del G20, grandi e piccoli, debbano fare di più", ha detto l'inviato Usa per il Clima, John Kerry, alla Pre-Cop summit a Milano in vista di Glasgow."Alla Cop26 di Glasgow potremmo fare enormi progressi" sui colloqui sul clima, ha detto l'inviato speciale Usa. "Dobbiamo proseguire gli impegni presi nell'accordo di Parigi", ha aggiunto.La Cop26 sul clima che si terrà a Glasgow sara' "la linea di partenza di quella che sarà la gara del secolo", ha detto John Kerry, inviato Usa per il clima, intervenendo a Milano al termine della pre-Cop26. "Sono stati due giorni di discussioni molti utili", ha spiegato Kerry assicurando che al vertice in Scozia si potranno fare "enormi progressi".L'obiettivo, ha sottolineato, è "raggiungere un aumento della temperatura che sia il più basso possibile" e per arrivarci "ciascuno deve fare la sua parte", in primis "i Paesi del G20, i 20 Paesi più ricchi del mondo che assicurano l'80% delle emissioni del pianeta". "Dobbiamo capire che siamo tutti sulla stessa barca, che nessun Paese piccolo può da solo affrontare la questione, ma neanche nessun Paese grande da solo. E' un test collettivo, il multilateralismo al più alto livello".