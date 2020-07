Letteratura Premio Campiello, la finale il 5 settembre in Piazza San Marco

Condividi

La finale del Premio Campiello si terrà per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia, sabato 5 settembre: una novità importante per il premio letterario fondato dagli industriali del Veneto e per tutta la città di Venezia. La proclamazione del vincitore assoluto in Piazza San Marco rappresenterà infatti il ritorno dei grandi eventi culturali in una città che tanto ne ha sofferto l'assenza negli ultimi mesi.L'annuncio è stato dato oggi a Venezia durante l'evento, co-organizzato con Umana, nel corso del quale sono intervenuti i cinque finalisti della 58a edizione del Premio Campiello, insieme al sindaco Luigi Brugnaro, a Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, ed Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto."Il messaggio che con il Campiello gli imprenditori veneti vogliono lanciare quest'anno è quello di non arrendersi di fronte alle difficoltà e cercare soluzioni alternative alle sfide che incontriamo", spiega Carraro. "L'impegno che abbiamo preso è quello di rendere il Premio ancora più vicino alle persone e ai lettori, di farne una occasione di riavvicinamento sociale" dopo mesi di distanziamento.