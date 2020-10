Giornalismo investigativo Premio Morrione: svelati gli argomenti delle inchieste finaliste. Stasera la premiazione Un viaggio nel covo digitale dei suprematisti bianchi in Italia, le speculazioni sulla pelle dei migranti che arrivano dal Bangladesh, i cyber attacchi di Stato con furto di brevetti milionari e documenti segreti, la seconda vita dei nostri rifiuti elettronici in Africa: sono questi gli argomenti delle 4 inchieste finaliste del Premio

Giornata finale di premiazione per la nona edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.Gli appuntamenti, quest'anno interamente online, iniziano alle 10:00 con gli incontri "Il virus cinese" e "Il silenzio di via Zamboni" sulla dimensione pandemica vissuta nella provincia italiana. Alle 15:00 il panel “Testimoni del nostro tempo: raccontare le migrazioni” e a seguire il dibattito il dibattito “Pandemia Infodemia” ().Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3, condurrà ladella Nona Edizione del Premio Morrione, con l’assegnazione dei riconoscimenti alle inchieste finaliste e ai loro autori, del Premio Baffo Rosso ad Andrea Purgatori e del nuovo riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione a Nello Scavo. Durante la serata si avvicenderanno tutti i finalisti e i tutor del Premio Morrione, Yohana Ambros, videomaker vincitrice bando speciale Coronavirus, Paola Barretta, ricercatrice Osservatorio di Pavia, Mauro Biani, vignettista, Maria Bonafede, Pastora valdese titolare a Torino e già moderatora della Tavola Valdese, Ascanio Celestini, attore e autore, Mara Filippi Morrione, Portavoce dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Giuseppe Giulietti, presidente FNSI e presidente giuria Premio Morrione, Andrea Vianello, direttore di Rainews24.​Durante la serata, trasmessa in diretta neldel Premio Morrione, verrà rilanciato l’appello per la libertà di Patrick Zaky, il ricercatore ancora detenuto nelle carceri egiziane, e quello per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni.In Europa e in Italia il suprematismo bianco è un fenomeno sempre più diffuso, che in alcuni casi ha portato ad attentati con decine di vittime. La digitalizzazione della società ha inoltre cambiato l'adesione all'estrema destra, rendendola sempre più difficile da contrastare. Gli autori si sono infiltrati nel covo digitale dei suprematisti italiani per mostrare come si radicalizzano online.Buco Nero è il podcast d'inchiesta realizzato da Gabriele Cruciata e Arianna Poletti con tutor Lorenzo Di Pietro.Sono quasi 200mila i bengalesi in Italia. Arrivare da Dacca a Roma è difficile, ma lo è meno se si sborsano migliaia di euro. I visti per lasciare il Paese costano fino a 10mila euro, destinati a funzionari corrotti di alcune ambasciate in combutta con agenzie di trafficanti: lasciapassare per alcuni Paesi dell'Europa, dall'Ungheria all'Italia. L'inchiesta vuole mettere in luce le speculazioni che avvengono sulla pelle dei migranti.Ambasciator Porta Pena è la video inchiesta di Pietro Adami e Cristiana Mastronicola con tutor Luca Rosini.L'inchiesta racconta il mondo degli hacker di Stato e dei cyber attacchi che possono portare a furti di documenti segreti, ricerche riservate, brevetti milionari e possono condizionare le relazioni tra Stati. E di come la Cina abbia utilizzato le intrusioni informatiche per sviluppare la sua economia.Ladri di dati è la video inchiesta di Federico Marconi e Giorgio Saracino con tutor Giorgio Mottola.L'inchiesta fa luce su un fenomeno poco conosciuto: l'esportazione dall'Italia all'Africa dell'Ovest di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui vogliamo disfarci. Sono gli immigrati che vivono nelle nostre città a rispondere in maniera del tutto informale a una crescente domanda africana di beni elettronici provenienti dall'Europa.Un'altra rotta è la video inchiesta di Martina Ferlisi, Sarika Strobbe, Amarilli Varesio con tutor Dina Lauricella.