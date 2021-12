"Rai sia inclusiva, credibile e rilevante" Presentata la 32esima maratona Telethon sulle reti Rai. Soldi: in 31 anni donato mezzo miliardo

Tutto pronto per. Si apre ufficialmente la settimana no-stop di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare: il numeratore, che segnerà l'inizio ufficiale della raccolta fondi per la ricerca, si accenderà sabato 11 dicembre durante la puntata di "Ballando con le stelle", condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli su Rai1 e proseguirà fino a domenica 19 dicembre, quando a chiudere ufficialmente la trentaduesima edizione ci sarà Amadeus con la puntata de "I Soliti Ignoti, speciale Telethon" alle 20.30 su Rai 1. Quest'anno sarà Mara Venier a condurre domenica 12 dicembre in prima serata su Rai 1, accompagnata da Paolo Belli, "Festa di Natale", la serata interamente dedicata a Fondazione Telethon, per la regia di Roberto CroceTra gli ospiti della prima serata, Stefano De Martino, Stefano Fresi, Edoardo Bennato, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D'angelo, Salvatore Esposito, Marco D'amore, Gemelli Di Guidonia, Paolo Conticini, Ron. Autori di "Festa di Natale" Giuseppe Bosin, Matteo Catalano, Giovanni Filippetto e Amabile Stifano, produttore esecutivo Rossella Arcidiacono.Nel corso della serata verrà presentato il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon, dal titolo "A Occhi aperti", dalla regia di Mauro Mancini e realizzato da Movimento Film con Rai Cinema per Fondazione Telethon. Di Chiara Laudani e Mauro Mancini rispettivamente il soggetto e la sceneggiatura, con aiuto regia Fabrizio Procaccini. L'opera è stata realizzata con il sostegno della Regione Lazio - Fondo Regionale per il cinema e l'audiovisivo.L'edizione 2020 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 46 milioni e 218.821 euro destinati al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. "Grazie a chi ha donato la sua fiducia - spiega Telethon - sono stati raggiunti risultati straordinari che stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo con la terapia genica".Come ogni anno, la maratona Telethon vedrà per tutta la settimana un'ideale staffetta sulle tre reti Rai. A condurre lo studio Telethon, inoltre, da venerdì 17 dicembre a domenica 19 dicembre, si alterneranno Tiberio Timperi, Benedetta Rinaldi, Gigi e Ross, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Vira Carbone, Lorena Bianchetti, Anna Falchi, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Andrea Lucchetta e Giorgia Cardinaletti, Francesca Fialdini.La maratona Telethon sarà presente durante la settimana, oltre che sulle tre reti Rai tv, anche sulle reti di Radio Rai, sulla piattaforma RaiPlay e su RaiPlay Sound, e per la prima volta da quest'anno anche su Rai Italia.Per sensibilizzare quanti più cittadini sull'importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare, anche la testata giornalistica regionale (Tgr), Tg1, Tg2, Tg3 e le altre testate Rai seguiranno con il consueto impegno la maratona Telethon, con approfondimenti sulla ricerca scientifica, sulle storie dei pazienti e sul coinvolgimento della rete territoriale Telethon impegnata nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.Fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510. Il 12, 18 e 19 dicembre sarà, infine, possibile sostenere la ricerca Telethon cercando uno dei banchetti presenti in oltre 3.000 piazze in tutta Italia: i Cuori di cioccolato saranno distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni. È possibile conoscere le piazze in cui saranno presenti i volontari visitando il sito www.telethon.it.In questi 31 anni "con le maratone Telethon abbiamo ottenuto risultati straordinari, è stato donato oltre mezzo miliardo di euro. Si è rotto l'isolamento di malati e famiglie, sono state trovate in alcuni casi delle cure, che si sono rivelate utili spesso anche per altre patologie". Lo ha detto la presidente della Raialla presentazione della Maratona ."Durante la maratona si passeranno il testimone, tra radio, tv e digitale, programmi di diversi generi, dall'intrattenimento alle news, sempre avendo al centro "un'informazione chiara accessibile e verificata - aggiunge la presidente della Rai - Nella settimana Telethon dell'anno scorso, in piena pandemia sono stati raccolti 46 milioni di euro, un risultato record, e una dimostrazione di stima verso Rai e Telethon". Un impegno portato avanti da un servizio pubblico che deve "essere inclusivo, credibile e rilevante".