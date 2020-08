Usa 2020, sfida a Trump Presidenziali Usa, Joe Biden sceglie Kamala Harris come vice La senatrice moderata della California è la prima donna afroamericana a far parte di un ticket per le presidenziali Usa

Breaking News: Sen. Kamala Harris of California is Joe Biden’s pick for vice president. A pragmatic moderate, she is the first Black woman on a major party ticket. https://t.co/Ttvh5RyxUB pic.twitter.com/NMcIz60ckH — The New York Times (@nytimes) August 11, 2020

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha scelto Kamala Harris come sua vice. Lo riporta il New York Times.La Harris, senatrice moderata della California, è la prima donna afroamericana a far parte di un ticket per le presidenziali Usa.Il voto si terrà il 3 novembre, quando Biden sfiderà il presidente Donald Trump, in corsa per un secondo mandato.Harris, 55 anni, è una delle figure più importanti del Partito democratico ed è diventata rapidamente una delle principali contendenti per il ruolo di vice dopo la fine della sua campagna elettorale per la Casa Bianca. Nata a Oakland da padre giamaicano e madre indiana, ha vinto la sua prima elezione nel 2003 quando è diventata procuratore distrettuale di San Francisco. È stata eletta procuratore generale della California nel 2010, e senatrice nel 2016."Ho il grande onore di annunciare che ho scelto come candidato alla posizione di vice Kamala Harris, una combattente coraggiosa per e uno dei migliori servitori dello Stato", ha scritto Biden su Twitter. La scelta di Biden arriva dopo una ricerca condotta col massimo della segretezza, con molti dei donatori e dei consiglieri della campagna elettorale tenuti all'oscuro, sottolinea la Cnn.Biden e Harris accetteranno formalmente le loro nomination la prossima settimana, durante la convention democratica a Milwaukee.