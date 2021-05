La lotta alla pandemia Presidi Lazio: "Vaccinare i maturandi? Regione sulla strada giusta" Il commento dopo l'annuncio del presidente della Giunta regionale, Zingaretti

Condividi

"Vaccinare i maturandi? Bene, ci sembra che la Regione Lazio abbia imboccato la strada giusta che noi auspicavamo già da molti mesi".E' il commento all'Adnkronos del presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi, a proposito dell'annuncio del governatore Zingaretti. "Già da un anno, come presidi avevamo chiesto che vi fosse innanzitutto il tampone per tutti gli studenti, adesso constatiamo positivamente che la Regione Lazio ha annunciato che ci saranno i tamponi salivari nelle scuole e anche la possibilità di fare il vaccino ai maturandi. Un fatto positivo", spiega Rusconi.E' un'operazione, questa, "che aiuta sicuramente, dal momento che noi sappiamo bene che gli studenti, soprattutto delle scuole superiori, quando possono uscire finiscono poi per assembrarsi; delle volte li vediamo anche senza mascherina. Quindi il fatto di poter vaccinare anche i ragazzi più grandicelli, ci sembra un fatto sicuramente positivo", aggiunge il presidente Anp Lazio."Va poi considerato che a settembre noi avremo in tutte le scuole d'Italia 8 milioni di studenti e 1 milione di persone adulte, vale a dire impiegati, insegnanti e bidelli, dunque - osserva Rusconi - una profilassi vaccinale che comincia con i ragazzi della maturità ci sembra un'operazione che va sulla buona strada. E di questo siamo molto soddisfatti", aggiunge Rusconi ricordando che in passato "non sempre le Asl hanno risposto in modo opportuno". "In un anno - conclude -, la Regione ha fatto davvero dei passi in avanti consistenti e gliene va dato atto"."Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. E' giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.