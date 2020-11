Prima nave da crociera ai Caraibi dopo mesi di stop: 5 passeggeri positivi al Covid La nave è stata costretta a rientrare alle Barbados, tutti gli ospiti e l'equipaggio non essenziale sono in quarantena nelle loro cabine

Cinque passeggeri sono risultati positivi al coronavirus sulla prima crociera nei Caraibi dopo lo stop per la pandemia deciso a marzo.È accaduto a bordo della SeaDream 1 con a bordo 66 membri dell'equipaggio e 53 turisti, per lo più americani, riferiscono due giornalisti che erano stati invitati dalla compagnia per documentare la ripresa dei viaggi.La nave è stata costretta a rientrare alle Barbados dopo che durante la tappa alle isole Grenadine una passeggera era risultata positiva. Il numero di contagiati è stato comunicato dal capitano in un annuncio.Il SeaDream Yacht Club si è limitato a confermare che ci sono casi di Covid-19 a bordo e che tutti gli ospiti e l'equipaggio non essenziale sono rimasti in quarantena nelle loro cabine, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. Se negativi al prossimo tampone, i passeggeri dovrebbero essere autorizzati a sbarcare alle Barbados.L'industria delle crociere è stata pesantemente colpita dalla pandemia e si stima che nel 2020, anno per il quale si prevedevano ricavi record, andrà perso il 90% del giro d'affari. Solo in Italia si stimano perdite per 1,4 miliardi di dollari, che manderanno in fumo 10 mila posti di lavoro, una voragine che si allarga fino a 3,5 miliardi di dollari di perdite e 24 mila posti di lavoro calcolando l'indotto.Grazie ai rigorosi protocolli applicati dalle compagnie, però, le navi da crociera sono rimaste fuori dall'. A bordo si imbarca solo chi è risultato negativo e dopo quattro giorni di navigazione viene effettuato un secondo tampone. La mascherina è obbligatoria nelle aree comuni, così come il rispetto del distanziamento sociale.Per ora Costa e Msc sono ripartite con qualche crociera nel Mediterraneo, dopo che il governo italiano le hadal 15 agosto. Le poche navi operative viaggiano con capienze molto ridotte per motivi di sicurezza.