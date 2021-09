Depositata istanza di legittimo impedimento Processo Ruby ter, difesa Berlusconi presenta richiesta di rinvio per motivi di salute

Condividi

Silvio Berlusconi non potrà essere presente all'udienza del processo Ruby ter prevista domani di Milano per motivi di salute: il suo difensore, l'avvocato Federico Cecconi, ha depositato in cancelleria in Tribunale una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'ex presidente del consiglio, allegando certificazione medica ma senza indicare alcuni termine di rinvio.Spetta ora ai giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano (collegio presieduto da Marco Tremolada) decidere se accogliere la richiesta di rinvio dell'ex premier oppure se rigettarla.Nelle ultime settimane Berlusconi si è recato tre volte all'ospedale San Raffaele per accertamenti. L'ultima visita in ospedale risale a ieri ed è durata una manciata di minuti.