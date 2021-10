Carenza di semiconduttori La crisi del chip travolge il settore auto: ad agosto in Italia produzione giù del 37,4% Su base annua la produzione globale è rimasta invariata (e in calo dello 0,2% rispetto a luglio)

La crisi dei chip che sta travolgendo l'industria automobilistica globale, non risparmia il nostro paese: la produzione di autoveicoli ad agosto è calata del 37,4% in Italia incidendo sull'andamento della produzione globale che è rimasta invariata su base annua (e in calo dello 0,2% rispetto a luglio).Il calo è molto accentuato rispetto al mese precedente cioè luglio, quando fu del 7,4%.C'è da dire però che l'andamento della produzione di autoveicoli aveva preso un tono grintoso visto che su base annua, nei primi 8 mesi dell'anno e quindi rispetto allo stesso periodo del 2020, la produzione è cresciuta del 43%.A luglio, quando la carenza dei semiconduttori non si era fatta sentire in modo così sensibile, la produzione industriale di autoveicoli nei primi 7 mesi era risultata in rialzo del 50,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.Per produzione di autoveicoli non si intende solo quella di auto: tale dato è infatti la sintesi di 6 macroprodotti.Nel dettaglio, sono autovetture: telai e unità complete (a loro volta conteggiate con tre indicatori, peso potenza e cilindrata); autobus: telai e unità complete; autocarri, derivanti da vetture: telai e unità complete; camper; motori per autoveicoli (compresi i trattori); autogru.