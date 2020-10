Profondo rosso per le borse, effetto Covid

Condividi

di Paolo Gila Panico sui mercati per la paura del Covid e di ulteriori restrizioni delle attività in diversi paesi, tra cui la Francia. Tutte le borse, compresa Wall Street, perdono fra i tre e i quattro punti percentuali. Non fa eccezione Milano, che lascia sul terreno il 3,78% con vendite generalizzate su tutti i comparti. Lo spread btp/bund si alza a 141 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,74%. Euro contro dollaro a 1,17 e 25.