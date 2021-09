Prorogata al 30 novembre validità certificazioni esenzione a vaccinazione

Proroga fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. E' quanto deciso da una circolare del ministero della Salute."Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021" si legge."Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse - prosegue la circolare - salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulterioririspetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)".